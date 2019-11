8 passos para eliminar o estresse e aprender melhor

Controlar o estresse e a falta de concentração é fundamental para ter mais agilidade na hora da aprendizagem e ter bons resultados nos estudos. Veja algumas dicas da psicoterapeuta Myriam Durante, autora do livro “Aprendizagem acelerada – Elimine o estresse e aprenda melhor” para fortalecer seu cérebro e, assim, poder usar toda a capacidade para aprender mais.

1. Aprenda a relaxar

A prática regular do relaxamento aumenta a sensação de serenidade e alegria

Quando a ansiedade toma conta de você, o relaxamento pode ajudá-lo a libertar a tensão muscular e reduzir ou afastar as suas preocupações. Segundo Myriam Durante, autora do livro “Aprendizagem acelerada – Elimine o estresse e aprenda melhor”, com o corpo relaxado a sua mente irá focar-se nessa sensação de bem-estar e automaticamente irá abandonar os pensamentos ansiosos.

2. Visualize o que deseja

Pratique fazendo ‘filmes mentais’ de tudo que aprender

Estudos comprovam que os exercícios de visualização ativam a capacidade mental. Pratique fazendo pequenos “filmes mentais” de tudo que aprender. Dessa maneira, o cérebro registra mais e você poderá lembrar dos conteúdos com mais facilidade.

3. Concentre o foco

Dedique-se a uma tarefa por vez

Ficar ligado em uma só tarefa por vez, entendê-la e dedicar-se a ela, consolida o aprendizado e faz o cérebro ficar ligado.

4. Durma bem

Evite usar aparelhos eletrônicos, ver TV ou pensar em coisas negativas antes de dormir

Dormir bem é fundamental para guardar as informações adquiridas ao longo do dia, pois entre as funções do sono e do sonho está a consolidação de memórias de longo prazo. Quem sofre de insônia tem memória prejudicada. Dormir menos que o necessário ou de maneira insatisfatória atrapalha no desempenho intelectual, na memória e na concentração. Em média, um adulto precisa dormir de sete a oito horas por dia. Para saber se o seu sono está satisfatório, observe se você acorda relaxado e bem disposto.

5. Beba água

Beber água é importante para o cérebro

O corpo de um adulto é formado, em média, por 60% a 65% de água. Quando há uma queda de 5% nesse percentual de água corpóreo, há também uma queda de quase 30% no desempenho do cérebro. Se a pouca ingestão de água se torna um hábito, o cérebro começa a se adaptar para sobreviver, mas sua capacidade de funcionamento pleno vai ficando a desejar. A água é necessária para todo e qualquer processo biológico, reação química ou ação mecânica que ocorra no corpo.

6. Mantenha uma dieta equilibrada

Alimentação equilibrada e variada é importante para garantir a saúde do cérebro

De acordo com Myriam Durante, para funcionar corretamente, o cérebro retira a energia que precisa da comida que você ingere e do oxigênio que respira. Para ter energia, o cérebro precisa de muita glicose. Por isso, ter uma alimentação equilibrada e variada é essencial para garantir a saúde do seu cérebro e deixá-lo mais resistente para combater os efeitos negativos do estresse e do envelhecimento.

7. Exercite sempre a mente

Praticar xadrez aperfeiçoa o raciocínio

“O cérebro é o tipo de órgão que, quanto mais você usa, mais ele fica ativo”, afirma Myriam. Estudar, ler, usar a criatividade… Tudo isso contribui para afiar a mente. Praticar palavras cruzadas e jogos de tabuleiro, como xadrez e dama, aperfeiçoam os poderes de raciocínio. A melhor dica é aprender algo novo, criando novas conexões neurais e aumentando a capacidade cognitiva.

8. Faça exercícios físicos

Exercício físico fortalece os circuitos cerebrais

O exercício físico fortalece os circuitos cerebrais, que são responsáveis pelas funções executivas, como analisar um problema, fazer uma conta matemática ou finalizar uma tarefa complexa. De acordo com Myriam, o exercício também melhora a circulação do corpo, levando proteínas e nutrientes para o cérebro. Para sentir os resultados, é preciso colocar o corpo em ação por pelo menos 30 minutos por dia.