WhatsApp realiza últimos ajustes no próximo recurso 'tema escuro'

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play.

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, na versão para o sistema Android, o app continua trabalhando no recurso tema escuro.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.311: what's new?

Redesigned Dark Splash Screen (under development, but some users might be able to see it) and small improvements for the Dark Theme.https://t.co/NlK8zVNXZT

NOTE: The Dark Theme will be available in future for beta testers.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 1, 2019