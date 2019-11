Os signos do zodíaco que podem atrair dramas

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco estão mais sujeitos a atrair dramas emocionais do que outros.

Descubra quais são:

Áries

Um novo romance especial pode ser atraído e relacionamentos entram em foco com facilidade. No entanto, este é um momento de conexões interpessoais extremamente profundas e íntimas, que também podem trazer problemas ou assuntos mal resolvidos de volta à superfície. Tente manter sua energia positiva para afastar dramas, lidando com mais tato e confiança com os confrontos que possam surgir.

Touro

Você estará mais sensível às energias e influências invisíveis do que normalmente é, o que pode empurrá-lo a fazer escolhas ou perceber novas situações. A boa notícia, é que os próximos dias aumentam sua energia sedutora e chance de desenvolver relações românticas duradouras. Lembre-se de dar uma atenção especial a sua intuição e não temer aquilo que sente intimamente.

Libra

Sentimentos e energias são remexidos dentro de você, o que pode causar um pouco de angústia e ansiedade. Para evitar os dramas, lembre-se de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer e se expressar com cautela. Cuide-se e dê um tempo de reflexão ou descanso para focar em si mesmo. Todos necessitam liberdade pessoal.