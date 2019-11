Os signos que deixam as palavras de lado e preferem demonstrar amor pelo toque

Cada pessoa tem sua forma de demonstrar amor. No entanto, três signos do zodíaco preferem deixar as declarações de lado e expressar seus sentimentos por meio do toque.

Confira quais são:

Touro

Touro é o signo mais sensual do zodíaco, então faz sentido que sua linguagem no amor seja a partir do toque físico. Eles amam todo o tipo de contato físico – seja um carinho nas mãos ou uma massagem no corpo todo.

Desta forma, uma das maneiras de o surpreender sexualmente é envolver gestos íntimos e explorar os sentidos por meio do toque.

Escorpião

Os escorpianos também têm muita energia sexual e demonstram bastante seu amor por meio dos toques. Este signo considera a afeição física muito importante e a usam como a linguagem principal de carinho em um relacionamento.

Por isso, o escorpiano costuma se sentir mais atraído por pessoas que demonstram atitude e reciprocidade no contato pele a pele.

Sagitário

Os sagitarianos adoram conversar, mas nem sempre são bons em expressar seus sentimentos através das palavras e por isso preferem os gestos. Com o contato físico eles conseguem demonstrar muito melhor o que sentem, sem precisar verbalizar.

Coincidentemente, este signo também é muito sexual e gosta de construir uma conexão especial com as pessoas que se relaciona de verdade. Por isso, ele demonstrará tanto seu desejo e paixão a partir do afeto, como também sua admiração e carinho.