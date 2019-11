NASA divulga novas imagens captadas durante o último sobrevoo realizado pela nave 'Juno' em Júpiter

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou novas imagens captadas durante o último sobrevoo realizado pela sonda 'Juno' em Júpiter.

Os arquivos inéditos foram compartilhados pela instituição nesta semana no Twitter. Como revelado, o veículo é uma sonda espacial enviada para estudar o planeta distante.

Na postagem, foram liberadas imagens sensacionais do quinto planeta do nosso sistema solar. Além disso, também foram disponibilizados arquivos oficiais editados pelo público em geral.

De acordo com a NASA, Juno faz parte do programa espacial New Frontiers e foi lançado em 5 de agosto de 2011. Confira os arquivos:

New #JunoCam raw images from my latest #Jupiter flyby are available now. 📸 Download, process + share: https://t.co/3VG1TGeVA9 See recent images processed by members of the public: https://t.co/0p4CNuWFTu pic.twitter.com/0hrGb90IaV

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) November 5, 2019