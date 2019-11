Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 08 a 10 de novembro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Fim de semana de sorte para o seu signo, pois as energias se alinham para que você esteja no seu melhor. Nesta sexta-feira haverá reuniões e fechamento de novos contratos, lembre-se de que você não deve discutir seus assuntos pessoais com as pessoas que não são íntimas.

Um amor do passado o procura novamente, mas é melhor fechar esse ciclo e ser feliz ao lado de outra pessoa. O solteiro pode encontrar um amor muito apaixonado pelo signo de ar, que será muito compatível.

Você organiza problemas de pagamento ou com cartão de crédito. Hoje você está preparando uma viagem para descansar. Lembre-se de que hoje você pode se reinventar, iniciar tudo o que deseja e mudar de atitude. Você terá sorte com os números 03, 17 e 21. Use roupas brancas para atrair energia positiva.

Touro

Sexta-feira de muitas energias que se chocam! Por isso não discuta no seu ambiente de trabalho e não assine contratos. Você pode receber muitos convites ou ter diversos compromissos; tente organizar melhor seu tempo e se abra para conhecer pessoas muito importantes.

Faça um passeio para entrar em contato com a natureza e se encher de energias positivas. Você pode decidir fazer um curso para se preparar. Você terá sorte com os números 04, 07 e 32. Use mais vermelho para reduzir as vibrações negativas.

Cuide de problemas de infecção na garganta e tente ir ao seu médico. Em questão de amor, serão alguns dias de paixão com seu parceiro, enquanto as pessoas solteiras receberão um amor muito compatível de um signo de água. Você pode precisar consertar seu carro.

Gêmeos

Você desfrutará de três dias de boa sorte para melhorar de todos os maus momentos que passou nas últimas semanas. Você deve tirar proveito dessa boa energia para se reinventar.

Nesta sexta-feira será ideal pensar em si mesmo e se sentir bem. Lembre-se de você costuma atrair atenção e não esconda isso.

Boas festas podem acontecer, mas tente controlar o álcool e outros excessos para não ter uma grande ressaca moral. Em assuntos de amor, você analisará minuciosamente seu relacionamento, lembre-se de que, se tiver problemas difíceis de resolver, talvez a decisão mais sensata seja encerrar esse ciclo e dar um tempo.

Alguém o convida para uma viagem. Você tem sorte no domingo com os números 05, 32 e 44. Tente usar mais azul para ter mais sorte.

Câncer

Você passará por algumas preocupações em questões trabalhistas. Faça seu trabalho bem e lembre-se de que esses momentos de estresse são temporários e sempre nos ensinam uma lição.

Tenha discrição com pessoas que você não conhece muito bem para não ter problemas com fofocas. Você é convidado para um novo projeto e fará o seu melhor.

Cuide de problemas de estômago e tente comer uma dieta mais saudável. Você pode voltar a se relacionar com um amor do passado, apenas tente aprender com seus erros para não repeti-los.

Avalie suas despesas e pare de comprar coisas desnecessárias. Você terá sorte com os números 19, 32 e 77. Use mais verde para atrair abundância.

Leão

Você estará cercado por uma energia muito positiva no amor. Se você tem um parceiro, terá dias de paixão e as coisas podem evoluir rapidamente. Os solteiros receberão um amor inesperado, mas muito compatível desde o primeiro momento.

Nesta sexta-feira, você terá muito trabalho e participará de reuniões com seus superiores para mudanças no projeto. Organize melhor seu tempo e não caia nas provocações de colegas. Você recebe dinheiro extra com os números 03, 05 e 21.

Seu melhor dia será sábado e as cores vivas ajudam a atrair sorte. Você faz algumas reformas em casa. Continue com hábitos de vida mais saudáveis para liberar o estresse. Não confie nas pessoas que você acabou de conhecer, você pode se decepcionar.

Virgem

É hora de alcançar tudo o que você deseja, basta lembrar que o importante para ter sucesso é ser fiel às suas convicções e manter a perseverança. Às vezes, seu signo cai em depressões e angústias; por isso, faça exercícios de respiração e meditação, cuidando sempre do seu corpo e mente.

Uma caminhada pode ajudar que as energias positivas o envolvam por mais tempo, especialmente se for em contato com a natureza.

Você precisa ser mais prudente com seu dinheiro para não ter problemas financeiros mais tarde. Não procure um amor do passado; se não o valorizou no momento, é melhor deixá-lo para trás.

Neste fim de semana, as pessoas dos signos de Fogo serão compatíveis para o romance. Uma festa no sábado pode trazer muita diversão. Você terá sorte com os números 00, 21 e 33. Use muito roxo.

Libra

Fim de semana para analisar uma mudança de atitude. Lembre-se de que você deve aprender com tudo o que viveu e evitar cometer os mesmos erros no futuro. Passeios o ajudam a se encher de energias positivas.

Você terá uma surpresa hoje. Além disso, pode receber um convite para viajar em breve. Cuide de problemas de estômago e intestino, tentando ir ao médico e se alimentando melhor.

Uma mudança de casa o ajudará a amadurecer. Fim de semana de trabalho atrasado e esforços. Você terá sorte com os números 05, 44 e 78. Use mais azul marinho para atrair boas energias.

Escorpião

Fim de semana para refletir sobre a vida e decidir se é hora de reorganizar todos os seus sentimentos, vendo o que realmente você deseja para o futuro. Seu signo é muito impulsivo, então você precisa pensar com a cabeça fria para saber o que é melhor.

Durante esta sexta-feira, você pode viajar por motivos de trabalho ou acabar levando tarefas para o fim de semana. Tente criar uma oportunidade para liberar o estresse.

Um amor deseja que você resolva situações do passado; você deve aprender a não guardar rancor para não carregar energias prejudiciais.

Controle o consumo de álcool ou comidas gordurosas. Você recebe um convite no domingo de alguém do signo de Peixes ou Câncer. Você terá sorte no domingo com os números 03, 19 e 22. Vista-se com cores claras para atrair abundância.

Sagitário

Fim de semana em que você atrairá de energias positivas, principalmente em questões econômicas. Tente otimizar o tempo e, assim, alcançar tudo o que tem em planos para sua vida.

Você tem sorte no sábado com os números 04, 18 e 23. Use muito azul para atrair abundância. Um amor do signo de Aquário ou de Gêmeos retornará mais forte à sua vida.

Tenha cuidado nas ruas, especialmente com roubos; tente ser mais cauteloso. Você ganha um presente.

Um programa a dois no domingo pode ser muito especial. Lembre-se de que os melhores momentos de sua vida estão na companhia de pessoas amadas. Não deixe a preguiça derrotá-lo; mantenha o exercício e hábitos saudáveis.

Capricórnio

É hora de parar de ficar obcecado com tudo o que falhou em sua vida. Lembre-se de que sempre será melhor ter um aprendizado que o ajude a crescer, por isso deixe o passado para trás.

Você terá muitas pressões no trabalho, mas não deve se deixar abalar por provocações. Controle suas despesas e tente economizar. Um momento especial entre amigos irá chegar em breve.

Quem tem um parceiro permanecerá muito estável. Os solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Áries, Gêmeos ou Libra.

Você terá sorte neste sábado com os números 06, 10 e 32, mas pode precisar pedir dinheiro emprestado. Visite seu médico para que problemas de pele ou de saúde em geral não se tornem algo sério.

Aquário

Você passará por um estágio de conhecer novas pessoas para iniciar um relacionamento; portanto, não se feche e se deixe amar.

Serão três dias com muita sorte ao seu redor. Você terá muito trabalho e reuniões de última hora; portanto, tente se concentrar para fazer o melhor possível.

Você se lembra de alguém muito importante em seu passado, mas deve deixar isso para trás e continuar com sua vida.

Não se envolva muito com seus colegas de trabalho e não comente muito sobre sua vida pessoal para evitar problemas de inveja.

Você decide mudar a aparência e recebe dinheiro por uma venda. Seus números da sorte são 04, 32 e 88. Use a cor vermelha em suas roupas para atrair abundância.

Peixes

O amor bate à sua porta neste fim de semana. Lembre-se que um parceiro o ajuda a motivá-lo a avançar e você está pronto para ter um relacionamento mais formal.

Dívidas serão pagas e é preciso começar a economizar. Lembre-se de que seu signo é muito sentimental e cheio de criatividade; portanto, não tenha medo de explorar seu talento natural.

Cuide de problemas nos pulmões e na garganta; é hora de parar ou reduzir o consumo de cigarros. Você recebe uma visita inesperada em sua casa.

Um ex está desejando sua volta; tente fechar esse círculo. Você terá sorte no domingo com os números 08, 21 e 99. O branco ajudará a atrair alegria.