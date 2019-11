Free Fire Pro League 3 acontece neste sábado no Rio de Janeiro

A final da Free Fire Pro League 3, etapa nacional do game battle royale, acontece neste sábado (9) na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro/RJ.

O campeonato reunirá os 12 melhores times nacionais, e tanto o campeão quanto o vice garantem vaga para o mundial, que será realizado já na próxima semana. A premiação total da FFPL3 é de R$ 35 mil.

Com cobertura especial do Metro Jornal, a FFPL3 será transmitida pelas redes oficiais da Garena no Youtube e Facebook a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Speed Drifters Championship

Também acontece neste sábado a final do Speed Drifters Championship, primeiro campeonato de Speed Drifters realizado no Brasil. Realizada pela Garena, a competição reunirá os melhores pilotos do país, na categoria individual, disputando uma premiação total de R$ 33 mil.

O Speed Drifters Championship também será realizado na Arena Carioca 1, com início às 10h, enquanto a Free Fire Pro League 3 terá início às 12h30h.

