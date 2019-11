WhatsApp Web vai liberar nova atualização muito em breve

O WhatsApp Web, versão do aplicativo que é acessada pela Web, vai liberar uma nova atualização muito em breve.

Atualmente, a plataforma permite utilizar o serviço de mensagens instantâneas por meio de um computador, com quase todos os recursos da versão móvel.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, uma nova atualização será liberada gradativamente para os usuários.

Com o novo update, será possível enviar adesivos de terceiros no WhatsApp Web. Atualmente só é possível enviar, por meio da plataforma, stickers próprios do app. Confira:

You can send third party stickers on WhatsApp Web. ✅ — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 6, 2019

