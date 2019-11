Vitamina de pistache é rica em proteínas e ajuda a emagrecer

“Esta vitamina emagrecedora vai destruir qualquer vontade de comer açúcar. Com apenas 309 calorias, ela ajuda a manter a saciedade graças a grande quantidade de proteínas e fibras da bebida. Naturalmente doce, ela também ajuda a combater a inflamação, propriedade do gengibre”, explica o sítio The Healthy.

Vitamina de pistache para emagrecer: confira receita

Ingredientes

¾ de xícara de iogurte grego

¼ de xícara de suco de laranja

Meia xícara de uvas verdes

Meia xícara de abacaxi

3cm de gengibre

25g de pistache sem sal

Gelo

Preparação: adicione tudo ao liquidificador e bata até ficar homogêneo