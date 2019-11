Os signos que devem deixar o passado para trás e abrir novos caminhos no amor

Em novembro, alguns signos do zodíaco serão obrigados a confrontar o passado para superá-lo e seguir em frente da melhor forma.

Confira quais são:

Escorpião

Este signo é o que terá a maior necessidade de se libertar do passado: nesta ação está a chave que abrirá uma porta importante para o seu futuro. Em novembro, os escorpianos podem ser confrontados com o ressurgimento de antigas situações ou pessoas, especialmente em assuntos amorosos.

No entanto, está é a hora de transmutar energias e transformar suas ações em algo diferente, se libertando de padrões e se preparando para concretizar aquilo que você sonha – mesmo que secretamente.

Sagitário

Uma energia intensa desperta sentimentos que você não deseja confrontar e seu escape pode ser em assuntos e pessoas do passado, ambas as coisas que já deveriam ter ficado para trás. Se precisar, exclua registros e números da sua agenda; lembre-se que se você se sentir desconfortável, é um sinal de que está no caminho certo.

Seu ano novo pode começar agora e será preciso se concentrar em necessidades mais profundas que as físicas. É hora de priorizar a si mesmo e suprir suas carências e vontades de maneira mais verdadeira. Abra espaço para o novo!

Capricórnio

Apesar dos momentos de tensões e da forma ocupada que você já costuma viver, este mês pode ser marcado por regressos de parceiros do passado ou propostas que não se concretizaram anteriormente.

Esta é uma oportunidade perfeita para revisar o passado pela última vez e passar um “pente fino” para ver o que fica e o que deve ir embora. Lembre-se reservar um tempo para refletir bastante antes de tomar decisões.

Conecte-se com sua intimidade, liberdade em relacionamentos e perdoe o passado para seguir em frente. Suas ações conscientes serão recompensadas.