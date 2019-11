4 formas de controlar a tentação e atingir os objetivos propostos pela dieta

Não é raro escutar de muitas pessoas o quão é difícil manter as regras da dieta no caminho certo. Por mais disciplinada que a pessoa seja, sempre haverão os dias que a tentação parece levar a melhor.

De acordo o sítio estrangeiro Psychology Today, uma pesquisa da Universidade de Wyoming descobriu que o segredo para manter a dieta nos trilhos é planejar estratégias de autocontrole.

No estudo publicado em outubro de 2019 no Boletim de Personalidade e Psicologia Social, os pesquisadores acreditam que as seguintes medidas podem fazer a diferença no resultado final da dieta.

Seleção situacional

Sempre que possível, evite situações nas quais você sabe que se sentira tentado. Por exemplo, se seu ponto fraco é o fast food, nem passe perto deles. O mesmo serve para as seções de confeitaria dos supermercados.

Modificação situacional

Se a primeira dica é difícil tente, ficar o mais longe possível da proibição. Se você não quer beber bebida alcoólica, tente se enturmar com pessoas que não estão bebendo e mantenha-se longe dos bares nas festas.

Distração

Tente focar sua atenção em outras situações e não no objeto proibido. Uma forma de não sair de controle nas festas é ter sempre um copo d’água em mãos e tente manter a conversas longas.

Ressignificação

Tente mudar a forma como você vê os alimentos não saudáveis. Sempre que a tentação de comer algo que pode fazer mal à saúde, lembre-se no que aquele alimento representará para a sua condição no futuro.