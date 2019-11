Recente versão beta do WhatsApp revela novos emojis para o sistema Android

Um recente beta do aplicativo de menagens WhatsApp revelou novos emojis na versão do app para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a atualização vai liberar para todos os usuários alguns emojis inéditos e outros remodelados.

O update com as novidades deve ser disponibilizado no aplicativo ainda neste ano, provavelmente em dezembro, de acordo com a página Emojipedia.

Como revelado, o app para iOS usa emojis nativos da Apple, portanto, já possui os novos lançamentos (iOS 13.2 ou superior). Confira todas as novidades:

New emojis are in the latest WhatsApp beta for Android, reports @WABetaInfo. Full release on Android and WhatsApp web expected in December 2019 or January 2020

(WhatsApp for iOS uses native Apple emojis, so already has new emojis for any Apple user on iOS 13.2 or above) https://t.co/S5MSwYHgru pic.twitter.com/VXZNOEOLJF

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) November 5, 2019