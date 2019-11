A revelação que pode chegar para cada signo do zodíaco no início de novembro

Nas primeiras semanas de novembro, alguns signos do zodíaco podem receber revelações importantes. Confira quais são:

Áries

O ariano pode se sentir inseguro sobre um relacionamento esta semana e pode sentir o impulso de fazer algo drástico sobre ele. Seja paciente. Você não precisa ficar obcecado com a situação, pois sempre existe tempo para curar e fazer o futuro que deseja. Você tem muito mais possibilidades ao seu redor, portanto, foque em sua própria jornada.

Touro

Uma situação dramática pode distraí-lo do seu trabalho; portanto, tente não se envolver em fofocas ou ficar na defensiva, mas sim se concentre. Compita contra o seu antigo eu, não contra outra pessoa. Seja a pessoa que você acha admirável.

Gêmeos

Pode haver alguns sentimentos fortes sobre um romance esta semana. Jogos o cansarão emocionalmente. Lembre-se que este mês é sobre fazer escolhas mais saudáveis. Você está progredindo e deve continuar assim.

Câncer

Não transforme um pequeno problema em algo insuperável. Uma abordagem mais suave pode ser o ideal para não levar tudo de forma tão pessoal ou dramática. Reconheça o quão criativo você é e coloque energia nas suas criações.

Leão

Tenha cuidado com suas palavras. Elas têm um poder sério e você pode estar causando mais danos do que deseja. Lembre-se de que você tem controle apenas sobre si mesmo e assim deve ser.

Virgem

Você pode se sentir incrivelmente competitivo, especialmente quando se trata das suas finanças. Lembre-se de que a autoestima vai além de bens materiais; tudo isso pode ser tirado de você, mas sua força inata não pode ser. Aprecie-se.

Libra

Você pode se sentir motivado a fazer uma mudança séria em sua vida, mas é preciso levar em conta se você não está perseguindo a coisa errada ou culpando algo que é irrelevante. Se mantenha consciente e positivo para atrair mais abundância.

Escorpião

Sua mente pode ser um lugar sombrio e assustador esta semana, portanto, certifique-se de não se isolar das suas preocupações. Não confie em algo ou alguém que já o decepcionou repetidamente, mas não deixe sua esperança para o futuro desaparecer. Você está descobrindo camadas mais profundas de si mesmo e deve se apaixonar por tudo que aprende. Agora, você está exatamente onde precisa estar.

Sagitário

Você pode se sentir seriamente motivado a realizar seus sonhos. No entanto, não há necessidade de se apressar. Apoie alguém que tenha sucesso, pois é apenas uma prova de que você também pode ter sucesso. Lute e lembre-se que seus ideais de vida o guiarão.

Capricórnio

Você pode sentir que sua autoridade está sendo questionada esta semana e pode colocá-lo na defensiva. Lembre-se de que você já tem o poder. Sua confiança constante diz muito. Você está aprofundando muitas amizades e estabelecendo conexões com pessoas que lhe dão oportunidades em sua vida. Lembre-se de se comunicar de forma positiva.

Aquário

Você pode sentir um desejo surpreendente de liberdade nesta semana; portanto, se você estiver limitado por planos ou mentalidades que não correspondem à sua verdade, permita-se uma fuga. Você está evoluindo e precisa de espaço para evoluir. Coisas mágicas que acontecem em sua carreira e você está lentamente construindo algo incrível. Lembre-se de ser paciente e cultivar seus projetos com cuidado.

Peixes

Se você está lidando com sentimentos de ciúme ou amor não correspondido. Você é apenas humano e seu coração é enorme. Lembre-se de que nem tudo é o que parece e logo você se sentirá diferente. Esqueça essas preocupações e aposte em viver coisas que o deixam feliz, com o coração batendo mais rápido. Você está aprendendo a ver o mundo com uma luz muito mais brilhante e isso deve ser aproveitado.