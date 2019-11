Os signos do zodíaco que mais atraem pessoas tóxicas

Alguns signos do zodíaco podem atrair pessoas tóxicas com mais facilidade do que outros. Confira quais são:

Gêmeos

Comunicador e expansivo, o geminiano é capaz de conectar as pessoas, funcionando como uma ponte que une dois extremos. Infelizmente, isso pode atrair aqueles que querem estar por perto apenas para se aproveitar da sua capacidade de influência, tirando vantagem dos contatos e experiências que eles podem proporcionar.

Câncer

Maternal, acolhedor e protetor, o canceriano pode atrair pessoas inseguras e que desejam ser o centro de tudo, podendo sugar sua atenção e energia ao máximo. Como as conexões deste signo são íntimas e profundas, muitas vezes ele sente dificuldade em se desvencilhar de gente tóxica.

Capricórnio

O capricorniano trabalha muito para chegar onde deseja e no caminho pode ficar muito próximo de pessoas parasitas, que tentam tirar vantagem dele. Além disso, este signo valoriza a estabilidade em suas relações e se impressiona por pessoas de personalidade diferente da sua, o que pode acabar em relacionamentos bastante complicados.

Peixes

O magnetismo misterioso, criativo e afetuoso do pisciano pode atrair pessoas boas, mas também chama atenção daqueles que enxergam sensibilidade e empatia como debilidades. Por isso, este signo deve ter cuidado para não agir como “herói” e tentar salvar pessoas complexas, que podem afetá-lo de forma profunda.