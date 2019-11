O signos que mais serão influenciados pela entrada de Vênus em Sagitário

Vênus permanecerá em Sagitário, o signo mais aventureiro e aberto do zodíaco, até 25 de novembro e promete afetar intensamente alguns signos do zodíaco.

Confira se você está na lista:

Áries

A pesar das restruturações emocionais e em relacionamentos, que podem causar um pouco de drama, seu signo experimenta um aumento das novas experiências, sensualidade e momentos intensos ou de aventura. A entrada deste trânsito também pode ajudá-lo a ter mais clareza quanto aos seus valores pessoais e objetivos reais. Lembre-se que este não é o momento de cair em provocações e conflitos desnecessários.

Leão

A velocidade dos acontecimentos aumenta, enquanto o amor, sexo, diversão e criatividade entram em foco. Embora tudo pareça estar muito ligado aos prazeres, este momento também pode obrigá-lo a colocar um ponto final em assuntos dolorosos para seguir a felicidade, o que nem sempre é fácil. É necessário ter cuidado com a busca excessiva de aventura e fuga da realidade, que pode causar tensões especialmente no trabalho. Aproveite este momento para se conectar com sua intuição e resolver assuntos que trazem angustias da melhor forma.

Sagitário

Sua vitalidade aumenta e todas as áreas da sua vida podem ganhar uma energia intensa que faz tudo acontecer mais rápido, pedindo resoluções imediatas. É preciso ter cautela em assuntos do coração, novas paixões e triângulos amorosos, tanto para os solteiros como para os comprometidos. Nesses momentos de decisões sentimentais, pessoais e de carreira, é preciso ter atenção com a saúde do corpo e da mente para não ser afetado pela ansiedade. Lembre-se que nem tudo está em nossas mãos.