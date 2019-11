NASA divulga impressionante imagem do espaço captada pelo telescópio TESS

O brilho da Via Láctea – nossa galáxia vista de um lado para o outro – se forma através de um mar de estrelas em um novo mosaico do céu do hemisfério sul produzido a partir de um ano de observações do telescópio TESS da Agência Espacial Americana (NASA).

Formando a partir de 208 imagens do equipamento tiradas durante o primeiro 12 meses da missão, concluída em 18 de julho deste ano , o panorama sul revela a beleza da paisagem cósmica.

Nesse cenário, o TESS descobriu 29 exoplanetas, ou mundos além do nosso sistema solar, e mais de 1 mil candidatos a planetas que os astrônomos estão investigando.

O TESS dividiu o céu em 13 setores e fotografou cada um deles por quase um mês usando quatro câmeras, que transportam um total de 16 dispositivos com carga acoplada (CCDs).

Surpreendentemente, as câmeras capturam um setor completo do céu a cada 30 minutos, como parte de sua busca por trânsitos de exoplanetas. Os trânsitos ocorrem quando um planeta passa na frente de sua estrela hospedeira, diminuindo de forma rápida e regular sua luz.

De acordo com a NASA, durante o primeiro ano de operações do satélite, cada um de seus CCDs capturou 15.347 imagens científicas. Essas imagens são apenas uma parte de mais de 20 terabytes de dados que o TESS capturou.

Além das descobertas planetárias, o TESS captou imagens de um cometa em nosso sistema solar, acompanhou o progresso de inúmeras explosões estelares chamadas supernovas e até capturou o brilho de uma estrela destruída por um buraco negro supermassivo. Confira:

NASA/MIT/TESS and Ethan Kruse (USRA)

