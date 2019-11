Mi Note 10: Xiaomi apresenta o primeiro smartphone com câmera de 108 megapixels

A Xiaomi apresentou oficialmente o novo dispositivo Mi Note 10, também chamado de Mi CC9 Pro, primeiro smartphone a incorporar uma câmera de 108 megapixels.

Ele chega com um total de 5 lentes na parte traseira, onde a empresa chinesa integrou uma ampla variedade de opções para usuários exigentes.

Este novo dispositivo incorpora um design convencional, mas com a grande diferença de que agora conta com um potente conjunto fotográfico, de acordo com informações do site Fayerwayer.

Ela vem com uma lente grande angular de 108 megapixels, uma lente telefoto de 5mp com zoom óptico, outra lente telefoto de 12mp focada principalmente em modo retrato, uma com 20 megapixels e finalmente uma lente macro de 2mp.

Pelo outro lado, na frente, encontramos a sexta câmera (selfie), onde teremos 32 megapixels, dentro um entalhe do tipo gota.

Mais especificações

Além disso, ele chega com o processador Qualcomm Snapdragon 730G, bateria de 5.260 mAh e uma tela curva AMOLED de 6,47 polegadas.

O valor custará a partir de 400 dólares para a versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, enquanto o modelo médio de 8 GB de RAM e 126 de armazenamento será de 443 dólares.

Também podemos encontrar o CC9 Pro Premium Edition (Mi Note 10), que custará mais de 500 dólares e terá 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

