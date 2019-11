WhatsApp trabalha em novo recurso para os usuários do app

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha em novo recurso para os usuários da popular plataforma.

Como já revelado, foi implementado anteriormente um recurso que permite reproduzir vídeos (de fontes específicas) no app. O recurso foi liberado para iOS, Android e WhatsApp Web.

E recentemente, a plataforma começou a trabalhar para lançar um novo ajuste no recurso, de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

▶️ WhatsApp to start streaming trailer videos from Netflix!https://t.co/S1lTjBOWn4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 1, 2019