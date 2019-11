Vazamento sugere que próximo Samsung Galaxy S11 terá câmera de 108 megapixels

Um novo vazamento indica que o próximo Samsung Galaxy S11 incorporará uma câmera principal de 108 megapixels.

Como revelado, o S10, versão atual do aparelho, tem apenas 16MP, portanto, se isso for real, seria um salto substancial de qualidade.

A informação foi divulgada pela página Ice Universe, especializada no vazamento de informações sobre novos smartphones.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.

— Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2019