Os signos que pensam no ex mesmo quando estão felizes com o atual

Alguns signos do zodíaco não cortam facilmente os laços com seus ex-parceiros, podendo

Câncer

O canceriano quase sempre mantém uma ligação com as pessoas do seu passado por um bom tempo. Mesmo que esteja feliz com um parceiro atual, ele manterá as recordações e, em alguns casos, até o contato.

Libra

O libriano se fará presente na vida do ex por sua curiosidade e não terá problemas em manter o contato mesmo que ambos já tenham seguido em frente com novos parceiros. Este signo nem sempre termina suas relações de uma forma ruim e tendem a se tornar amigos do ex.

Virgem

O virginiano pode não demonstrar, mas ele fica um bom tempo ligado aos perfis nas redes sociais do ex. Se as coisas terminaram mal, este signo pode cultivar o rancor e enviar indiretas por tempo indeterminado.

Peixes

O pisciano não é bom em desapegar e tirar pessoas da sua vida. Por isso, ele manterá suas recordações amorosas o máximo que puder, o que pode inclusive atrapalhar seu relacionamento atual, pois este signo tende a se fechar em seu próprio mundo quando está nostálgico.