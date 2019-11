Começa a venda de ingressos para a Free Fire World Series, Free Fire Pro League 3 e Speed Drifters Championship

Já estão à venda os ingressos para a Free Fire World Series (FFWS), o campeonato mundial do jogo; para a Free Fire Pro League 3 (FFPL3), a grande final do torneio brasileiro do título battle royale; e também para o Speed Drifters Championship, primeiro torneio do game de corrida da Garena. Confira detalhes:

World Series

Reunindo os 12 melhores times de Free Fire do mundo, realizado pela primeira vez em terras brasileiras, na Arena Carioca 1 – RJ, a FFWS, é o campeonato mundial do game battle royale. Os ingressos já estão à venda pelo Eventbrite a partir de R$ 30 (meia entrada).

A última edição foi realizada na Tailândia, em abril, com premiação total de US$ 100 mil (cerca de R$ 380 mil). O destaque da competição ficou com o brasileiro Ariano "Kronos" Ferreira, atual jogador da Vivo Keyd, que levou o prêmio de MVP (Most Valuable Player).

Já, nesta edição da FFWS, que será realizada em 16 de novembro, os times competirão por uma premiação total de US$ 400 mil.

Quem comparecer ao evento ganhará uma camiseta exclusiva de edição limitada. O DJ Alok se apresentará ao vivo, com uma performance exclusiva, na abertura da Free Fire World Series 2019.

Free Fire Pro League 3

Antecedendo o FFWS, no dia 9 de novembro, também na Arena Carioca 1, será realizada a final da Free Fire Pro League 3, etapa nacional. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia entrada), pelo Eventbrite, e quem comparecer ao evento levará para casa um boné criado exclusivamente para esta etapa.

Reprodução

O campeonato reunirá os 12 melhores times nacionais, e tanto o campeão quanto o vice garantem vaga para o mundial, que será realizado já na semana seguinte. A premiação total da FFPL3 é de R$ 35 mil.

Tanto a FFPL3, quanto a FFWS, serão transmitidas pelas redes oficiais da Garena no Youtube e Facebook, nos dias 9 e 16 de novembro, respectivamente, a partir das 12h30 (FFPL) e 11h30 (FFWS).

Speed Drifters Championship

Quem adquirir ingressos para a FFPL 3 também poderá assistir a final do Speed Drifters Championship, primeiro campeonato de Speed Drifters realizado no Brasil. A competição reunirá os melhores pilotos do país, na categoria individual, disputando uma premiação total de R$ 33 mil.

O Speed Drifters Championship também será realizado na Arena Carioca 1, com início às 10h, enquanto a Free Fire Pro League 3 terá início às 12h30h.

Serviço:

Free Fire Pro League 3 + Speed Drifters Championship z

Quando: 9 de novembro

Onde: Arena Carioca 1

Horário: a partir das 10h

Ingressos: R$ 60 (ou R$ 30 meia-entrada)

Free Fire World Series

Quando: 16 de novembro

Onde: Arena Carioca 1

Horário: a partir das 11h30

Ingressos: R$ 60 (ou R$ 30 meia-entrada)

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: