Se aproximar de alguém para tentar algo mais não é tão simples assim, mas fica mais fácil quando você sabe o que pode interessar o outro.

Saiba como se aproximar de cada homem do zodíaco:

Áries

O ariano costuma se sentir atraído por pessoas que têm estilo e personalidade própria. Ele fica interessado em quem que não tem medo de mostrar o que pensa e o que é. Tomar a iniciativa também pode impressioná-lo.

Touro

Esses homens do zodíaco se sentem atraídos por pessoas sensuais e que flertar tanto pelo olhar, como com palavras e principalmente os toques. Saber como tocá-lo despretensiosamente vai chamar a sua atenção.

Gêmeos

O geminiano se sente conectado com aqueles que são inteligentes e divertidos. No entanto, as pessoas tímidas não devem se preocupar, pois o misto de timidez e mistério – com certa descontração – também os atrai.

Câncer

Os cancerianos são simpáticos, mas também mais emocionais. Por isso, o canceriano gosta de pessoas que demonstram confiança para compartilhar a sua vida e ouvir sobre a dele. Seus sinais de flerte podem ser mais discretos e também mais pessoais, portanto, aposte nisso.

Leão

Estes homens do zodíaco estão sempre buscando diversão e se impressionam com pessoas, corajosas, com grandes histórias e criativas na hora do flerte. Eles também se sentem conectados com pessoas que são afetuosas.

Virgem

O virginiano pode variar entre tímido ou confiante, mas ele sempre será analítico. Por isso, aposte nos detalhes e no flerte discreto, ele vai perceber suas intenções. Um pouco de mistério também pode chamar sua atenção.

Libra

Os librianos odeiam ficar sozinhos. Por isso, aproveitar a oportunidade em um dia que ele não tenha muita companhia pode ser sucesso garantido. O libriano gosta de pessoas desenvoltas, simples e que podem manter uma boa conversa com todo mundo.

Capricórnio

O capricorniano se sente atraído por pessoas mais tradicionais, práticas e que demonstram interesse de conhecê-lo. Uma atitude educada e amável pode encantá-lo.

Escorpião

O escorpiano gosta de joguinhos – não como se você tivesse apenas tentando se fazer de difícil –, mas sim com sedução e paixão. Os olhares fixos e flertes em geral – sem muito exagero – são suficientes para fazer com que ele se aproxime.

Sagitário

Os sagitarianos se sentem atraídos por pessoas descomplicadas e que são livres para flertar sem nenhum tipo de vergonha. O bom humor também costuma interessar este signo.

Aquário

O aquariano é fisgado por aquilo que diferencia você dos outros. Ele também gosta do flerte visual e de pessoas que podem conversar sobre tudo. Este homem do zodíaco sempre inicia as coisas de forma muito casual.

Peixes

O pisciano também gosta de um flerte mais tradicional, com sorrisos, amabilidade e romance. Conversar sobre coisas em comum costuma deixá-lo ainda mais interessado.