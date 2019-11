Próximo recurso do WhatsApp, tema escuro ganha novos ajustes no app de mensagens

O aplicativo de mensagens WhatsApp continua no desenvolvimento do recurso tema escuro para o sistema operacional iOS.

E foram liberados nesta semana alguns avanços sobre a grande novidade esperada pelos usuários, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Recentemente, o WhatsApp decidiu ajustar o recurso, provavelmente por ocasião do Modo Escuro implementado no iOS 13.

Inicialmente, a situação não estava muito clara, já que parecia que o aplicativo implementaria mais temas na nova função.

Com o avanço das informações, foi confirmado que o app estava realmente implementando mais temas, mas como configurações.

Agora o novo tema escuro terá três ajustes disponíveis para os usuários (mas apenas duas configurações foram implementadas até o momento).

WhatsApp to develop 2 types of Dark Theme for iOS! https://t.co/q7oJ6mfTn4

NOTE: This is a preview. The Dark Theme is not available yet and it will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 31, 2019