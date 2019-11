Os signos do zodíaco que podem terminar sozinhos

Algumas características que recebemos do nosso signo podem revelar defeitos ou detalhes da nossa personalidade que nos fazem mais propensos a enfrentar determinadas situações.

Conheça hoje os cinco signos do zodíaco que, quando o assunto é amor, podem terminar sozinhos:

Aquário



As pessoas de aquário tendem a terminar sozinhas porque são as mais autoconfiantes. Essas almas profundas encontram felicidade na solidão porque internalizam muitas coisas. São muito seletivos, por isso é difícil para eles encontrar um parceiro com quem se sintam 100% felizes. Além disso, o aquariano é um grande sonhador e sempre acredita que pode conseguir algo melhor.

Áries



Sabe o que quer e sempre o persegue. Essa determinação é admirável, mas nem sempre efetiva. Eles tendem a agir sem pensar e podem tratar seu interesse amoroso com descaso. Outra desvantagem é que o ariano sempre quer o que não tem, por isso, quando conquistam alguém por completo podem acabar enjoando facilmente. Eles também assustam as outras pessoas com a sua intensidade.

Capricórnio



O capricorniano trabalha duro e tem padrões de exigência extremamente altos. Não há nada de errado em ser exigente, mas outros signos podem ser facilmente intimidados e evitar um relacionamento com eles. A casca de um capricorniano é difícil de quebrar, mas quando isso acontece, são pessoas leais e que gostam de relacionamentos duradouros. Outro problema é que eles são tão ambiciosos e comprometidos com o trabalho que seu tempo fica pequeno demais para um relacionamento.

Virgem



A razão pela qual um virginiano pode terminar sozinho é porque eles não se sentem bons o suficiente para ninguém. Eles também são conhecidos por serem perfeccionistas e essa muitas vezes é a causa da sua insegurança. São pessoas sensíveis e gostam de estabilidade, mas podem afastar os parceiros porque sempre tentam “consertá-los”.

Touro



É o signo mais teimoso do zodíaco e uma pessoa inflexível acaba afastando as outras. Eles esperam receber o que dão, no entanto, quase sempre se doam para as pessoas erradas. Podem não só terminar sozinhos, como também seguir adiante com relacionamentos que já estão fracassados.