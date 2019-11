Operadora TIM ativa 5G em mais uma loja em São Paulo

A TIM ativou o segundo ponto de demonstração do 5G em São Paulo, na loja do Shopping Morumbi. A loja do Shopping Ibirapuera já possui um espaço, que ficará disponível para o grande público até dezembro.

A operadora pretende levar o espaço para mais oito unidades, em diferentes estados do Brasil, até o fim do ano, de acordo com informações da operadora.

A tecnologia de quinta geração foi instalada, em parceria com a Ericsson, mediante licença específica da Anatel. A demonstração conta também com um smartphone da LG (V50), para testar a velocidade da nova rede. Além disso, óculos de realidade virtual da Sidia e AWG estarão disponíveis.

Rede 5G no Brasil

Líder no desenvolvimento da nova tecnologia no país, a TIM já possui três Living Labs – em Florianópolis (SC), Campina Grande (PB) e Santa Rita do Sapucaí (MG) – para estudo e aprimoramento de soluções que serão potencializadas com a chegada do 5G. Até dezembro, também haverá a ativação da rede experimental para as startups do Cubo Itaú.

Com informações da Tim