Com voos a partir de dezembro, Macaé (RJ) é o novo destino doméstico da Azul

O município de Macaé (RJ) é o novo destino doméstico da companhia aérea Azul. Com voos a partir de dezembro, a cidade do Norte Fluminense terá ligações diárias para o aeroporto do Galeão, na capital carioca.

Com abertura da base de operações, a Azul chega a 106 cidades atendidas no país, revelou a empresa em comunicado. As passagens já estão sendo comercializadas em todos os canais oficiais da empresa a partir de R$130,25.

Os voos entre Macaé e o Galeão serão operados pelo ATR 72-600 da Azul, com capacidade para 70 assentos. "A bordo da aeronave, os Clientes poderão experimentar o serviço da companhia, com snacks e bebidas à vontade e sem custo adicional".

As partidas do Rio para Macaé serão diárias, com uma escala em Campos dos Goytacazes no voo da volta. A partir de 2 de fevereiro de 2020, a rota Galeão-Macaé-Campos-Galeão contará com dois voos por dia, dobrando a oferta de assentos diários nas cidades do Norte Fluminense.

Com a abertura das operações na cidade do Norte Fluminense, o aeroporto do Galeão terá 13 partidas diárias para seis destinos: Belo Horizonte, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campos dos Goytacazes e Macaé.

Novas bases

O anúncio de Macaé acontece depois de a companhia comunicar a chegada em Guarapuava (PR) e após a confirmação dos voos para Araraquara (SP). O destino paranaense terá ligações para Campinas a partir de 07 de dezembro, enquanto a cidade do interior paulista contará com voos diários também para Campinas a partir de 17 de dezembro.

Com os novos destinos, a Azul terminará o ano com seis novas bases adicionada à sua malha de voos: as três anunciadas nas últimas semanas se juntam à Toledo (PR), Pato Branco (PR) e Porto, em Portugal, que passaram a contar com operações da Azul no primeiro semestre deste ano.

Com informações da Azul

