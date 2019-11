The Drop: Confira os novos jogos para PlayStation que serão liberados nesta semana

Novos jogos serão liberados para PlayStation nesta semana. São pelo menos 14 títulos na plataforma da Sony. Confira os games:

Asdivine Kamura (PS4 – Digital)

“Retome um mundo roubado na nova saga da aclamada série de RPGs Asdivine, desta vez um mundo baseado no Japão antigo. Participe de lutas 3×3 e use ataques à distância para contra atacar formações inimigas. As apostas estão mais altas do que nunca em um game Asdivine”.

Audica (PS VR – Digital)

(Audica é um game de tiro e ritmo da Harmonix, os criadores de Rock Band e Dance Central. Armado com um par de rhythm blasters, atire e esmague alvos ao ritmo da trilha sonora, com faixas das estrelas mais conhecidas do mundo).

Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars (PS4 – Digital)

“O baby boom está de volta no renascimento deste RPG estelar! Itsuki Yuge é convocado ao mundo mágico de Granvania para salvá-lo de impurezas. Como o salvador de outro mundo conhecido como “God’s Gift,” Itsuki e suas Star Children, nascidas das 12 Star Maidens, são os únicos capazes de banir as impurezas”.

Death Stranding (PS4 – Digital – Disponível em 8/11)

“Do lendário Hideo Kojima, chega uma nova experiência que desafia rótulos. Sam Bridges deve desbravar um mundo transformado pelo Death Stranding. Carregando os restos desconectados do nosso futuro em suas mãos, ele embarca em uma jornada para unir o mundo, um passo de cada vez”.

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers (PS4 – Digital)

“Sherry, uma jovem moradora da cidade mecânica de Clocknee, está triste com seu pai, que não comparece à comemoração de Ano Novo, quando o tempo para de repente. Para salvar sua família, Sherry deve se unir à Pegreo, um tímido filho de inventor, e Isaac, um robô viajante do tempo, para salvar seu mundo, e o tempo em si”.

Football Game (PS4, PS Vita – Digital – Cross-Buy)

“Inspirado pelas aventuras clássicas dos anos 80 e 90, prepare-se para uma noite inesquecível neste thriller estilo David Lynch. Navegue e explore o ambiente interagindo com objetos, e examine-os para resolver puzzles e ajudar Tommy a encontrar sua amada”.

Jumanji: The Video Game (PS4 – Digital – Disponível em 8/11)

“Aventura e humor no game cheio de ação Jumanji, o maior desafio para quem deseja deixar seu mundo para trás. Jogue online, em split-screen ou com aliados controlados pela IA, e junte as habilidades do Dr. Bravestone, Ruby, Mouse e do Prof. Oberon para derrotar seus inimigos e salvar o dia”.

Just Dance 2020 (PS4 – Digital)

“Just Dance 2020 é o mais novo game de dança, com 40 faixas do topo das listas de sucessos. Crie seus próprios playlists e customize suas festas Just Dance. Jogue o modo co-op com amigos e tentem conseguir a maior pontuação juntos. Incluindo oito novas faixas próprias para crianças, oferecendo uma experiência divertida para os mais jovens”.

Light Fairytale Episode 1 (PS4 – Digital)

“Light Fairytale é um JRPG de turnos em 3D, que se passa em um mundo definhando, governado por um poderoso e temível império. O objetivo aqui é trazer de volta a imersão e a emoção dos JRPGs dos anos 90 com tecnologia atual, além da evolução de design e técnica”.

Lithium: Inmate 39 Relapsed Edition (PS4 – Digital)

“Lithium Inmate 39 é um game de terror de puzzles e plataformas em 3D, que conta a história de um paciente psiquiátrico que deve encontrar seu caminho de volta às suas origens, descobrir seu passado e conseguir explicações para entender o que se passa em sua mente”.

MechaNika (PS4 – Digital – Disponível em 7/11)

“Conheça Nika, uma garota brilhante que não se encaixa no mundo em que vive. Não importa se seus pais não a ouvem. Não importa se seus professores a ignoram. Não importa se seus colegas de classe são chatos. Nada mais importa, já que ela tem um plano para resolver tudo. Um plano bem… estranho”.

Need For Speed Heat (PS4 – Digital – Disponível em 8/11)

“Corra de dia, e arrisque tudo de noite em Need for Speed Heat, uma experiência de corrida que coloca você contra a polícia da cidade conforme batalha para chegar no topo da elite das corridas de rua”.

Police Chase (PlayStation 4 – Digital – Disponível em 8/11)

“Em Police Chase, sua rotina serão missões emocionantes, carros poderosos e lutas contra o crime! Seja dando multas de trânsito ou detendo crimes terroristas — apenas uma coisa importa em seu trabalho: Garantir a segurança”.

Valfaris (PS4 – Digital)

“Após desaparecer misteriosamente dos mapas galáticos, a fortaleza de Valfaris aparece novamente em órbita de um sol morrendo. Outrora um paraíso, a grandiosa cidadela agora abriga uma escuridão terrível”.

