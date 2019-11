Game Lithium: Inmate 39 Relapsed Edition chega em 5 de novembro

O game Lithium: Inmate 39 Relapsed Edition, desenvolvido pela ‘Stoneball L.L.C.’, chega nesta terça-feira, dia 5 de novembro, para PlayStation 4 (PS4).

A informação foi revelada pela Sony em comunicado “Prepare-se para novas mecânicas de jogo, chefes, criaturas, música e uma nova atmosfera assustadora que vai deixar você acordado a noite toda”.

Reprodução

Na nova versão você aproveita mais do terror psicológico para PS4, com uma visão melhor e mais perturbadora das estranhas criaturas que o cercam, além de possuir Troféus e itens escondidos para encontrar enquanto resolve os puzzles mortais em 3D.

“Também colocamos novas cenas criadas com a intenção de mergulhar você nas sombras, assustar e deixar você perambular sozinho pelo caminho”.

“A estética das paredes, pisos e terrenos foi toda refeita. Você verá as manchas de sangue, pedaços de corpos e a animação e violência com mais detalhes, de acordo com o estilo do jogo”.

“Você descobrirá mais sobre os outros pacientes no jogo lendo seus registros médicos. Eles são os chefes que terá que atrair para armadilhas e puzzles para derrotar. Foram criados do zero e seus ambientes foram melhorados com detalhes de seu passado”. Confira trailer:

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: