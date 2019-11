Levar em conta o horário da refeição pode ser a diferença para dieta ser bem sucedida, diz pesquisa

Quando as pessoas colocam a meta de perder peso, é comum um plano alimentar que leva em consideração baixa em calorias, diminuindo o consumo de carboidratos. Isso é importante, mas a hora em que você come pode ser ainda mais primordial.

De acordo com um estúdio publicado no American Journal of Clinical Nutrition, pode ser mais importante a hora das refeições do que o conteúdo delas.

Os pesquisadores compararam que os resultados de perda de peso de dois grupos de pessoas que fazem dieta. Todos os participantes eram mulheres entre 18 e 45 anos, que comeram a mesma quantidade de calorias diárias.

Quando é mais importante que o conteúdo

O grupo que teve a principal refeição no meio do dia perdeu 1,4 quilo mais que o grupo que fez da janta a principal. Elas também tiveram melhor sensibilidade com a insulina, o que ajudou a diminuir os riscos de diabetes, explica o portal Medical Xpress.

São necessários mais estudos para determinar se estes resultados podem ser mantidos e se eles se aplicam à população geral. O horário de comer também pode diminuir a fome típica que aparece no meio da tarde, que leva a comer mais doces.

O mais recomendável seria almoçar com fartura consumindo todos os grupos alimentícios: proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos, e na janta procurar encher o prato com alimentos saudáveis que podem ser usados em grandes quantidades, como vegetais, saladas e vegetais.