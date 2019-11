Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 04 a 08 de novembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana de trabalho intenso e novos projetos, então não perder sua energia com discussões ou conflitos sem sentido. É hora de pagar suas dívidas e parar de gastar com o que você não precisa.

Há uma mudança muito importante em seu trabalho e é preciso analisá-la pensando com confiança no sucesso; é hora de progredir no local de trabalho. Tenha uma vida mais saudável para ter melhores resultados em tudo na sua vida.

Você deseja descansar ou visitar a família. Os relacionamentos podem parecer difíceis porque você deseja controlar tudo, mas tente fazer a sua parte para que seu romance atual funcione. Alguém de Aquário ou Leão pode voltar do passado desejando se relacionar.

Você terá sorte nesta quinta-feira com os números 03, 22 e 91. O procuram para fazer um negócio que pode terminar muito bem. Se proteja da inveja e energias negativas dos outros.

Touro

Você enfrentará alguns problemas pessoais durante os próximos dias, mas lembre-se de que você tem o poder de remover todos os aspectos negativos da sua vida, basta se concentrar no que precisa e lutar para que a paz chegue até você.

Uma viagem de trabalho ou para ver a família pode acontecer. Seu dia de sorte será a terça-feira. Um contrato de trabalho que dará muita satisfação chegará, mas lembre-se de ser discreto para não atrair a energia negativa.

Não discuta com seu parceiro e lembre-se da importância de dar a ele seu espaço. Não exercer pressão ajuda a “aliviar” os problemas a dois. Será uma semana com novos amores e sorte com os números 06, 07 e 21. Use roupas vermelhas para atrair sorte. No amor, você será compatível com alguém de Capricórnio, Áries e Virgem.

Gêmeos

Dias de boas notícias no trabalho ou em novos projetos. Você está em constante crescimento mental, espiritual e deve aproveitar esta fase.

Não fique impressionado com os problemas do parceiro e tente chegar a um acordo; Se não puder, é melhor dar um tempo ou reavaliar o relacionamento. Lembre-se de que é preciso se amar primeiro para poder amar os outros.

Você analisa voltar a estudar e a preparação o beneficiará no futuro. Tente não negligenciar seus familiares ou pessoas queridas. Você terá sorte na quinta-feira com amor recíproco do signo de Aquário ou Escorpião.

Evite ser tão intenso em seus relacionamentos amorosos e aprenda a ter o próprio espaço. Seus números da sorte são 01, 22 e 37.

Câncer

Você terá a motivação para fazer algumas mudanças em sua vida que o ajudarão a se sentir mais feliz. Tenha cuidado com desanimar rapidamente e depressão; cuide da sua saúde mental e ânimo.

Muita cautela com pessoas que na verdade só querem se aproveitar de você; seja mais decidido e se imponha para evitar isso. Você pode ganhar dinheiro extra.

Uma viagem de trabalho será planejada e seu dia de sorte será quarta-feira. Você se reinventará e se sentirá melhor consigo mesmo. Uma relação pode ser consolidada ou dar um passo importante.

Os solteiros podem conhecer alguém muito compatível. Seus números da sorte são 00, 13 e 45.

Leão

Você tomará decisões importantes em sua vida pessoal. Seu signo passa por um estágio de renascimento e serão dias de crescimento para deixar a trás tudo o que o machucou, especialmente as amizades e relacionamentos ruins.

Será uma semana de trabalho duro para fazer mudanças. Você terá sorte na quarta-feira e com os números 09 e 26; tente combiná-los com a sua data de nascimento.

No amor, você continuará com seu parceiro, mas tente não misturar o trabalho com sua vida sentimental. Se você é solteiro, um amor do signo de Sagitário ou Peixes o procurará.

Lembre-se que sua força e conhecimento o farão crescer como pessoa, por isso não tenha medo de desafios.

Virgem

Você enfrentará alguns problemas no trabalho. Por isso, tente se manter organizado e não se deixar levar pelo lado explosivo da sua personalidade. Quem fica com raiva sempre sairá perdendo.

Lembre-se de que o amor não deve ser comprado; portanto, não tente ser amado pelo que você tem, mas sim pelo o que é. Você será convidado para um evento ou show nos próximos dias. Alguém noiva ou casa.

Se você é solteiro, virá um amor do signo de Escorpião ou Aquário com muita compatibilidade. Você recebe dinheiro esperado e terá sorte com os números 08, 27 e 31. O laranja ajuda que a prosperidade reine em sua vida.

Seja fiel a si mesmo e não mude sua maneira de pensar por outras pessoas. Ouça sua voz interior e intuição.

Libra

Você estará cercado de boa sorte em sua vida profissional durante esta semana e pode conseguir a posição que procurava há muito tempo. Lembre-se de que é muito importante não discutir seus planos ou conquistas com qualquer um para evitar a inveja.

Você terá sorte no dia 6 de novembro com os números 04, 19 e 23; combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você sente falta de um amor de Áries ou Capricórnio que não está mais ao seu lado, lembre-se de ficar em paz e manter um círculo íntimo com pessoas importantes em sua vida especialmente nesses momentos.

Ajude, ensine e guie quem puder para o bom caminho como parte de sua missão na vida. Cirurgias sairão bem.

Escorpião

Alguns problemas de saúde surgem, mas lembre-se de que sua energia pode estar sendo renovada e isso faz com que suas defesas diminuam. Cuide ainda mais dos seus hábitos e seja prudente.

Cuidado atrair problemas com gastos desnecessários ou pagamentos atrasados. Um amor de Áries ou Touro pode chegar.

No trabalho, você está despertando muita inveja, o que pode ser isso habitual já que seu signo é muito apaixonado pelo que faz; portanto, tente ser discreto com suas realizações.

Tenha atenção especial com a alimentação para evitar problemas. Se você estiver em processo de divórcio ou separação, tente se manter positivo até as coisas se resolverem.

Sagitário

Semana de agitações no trabalho e estudos. Será importante cumprir com os deveres e gerenciar seu tempo de maneira responsável para evitar uma maior pressão.

Você recebe uma compensação financeira em seu trabalho; prefira investi-lo em coisas importantes. Você chama a atenção de pessoas ao seu redor.

Não procure aquela pessoa que não é para você ou um pretendente que tinha apenas interesses superficiais. Se divirta enquanto o amor verdadeiro não chega. Você conhecerá alguém especial de Peixes, Áries ou Leão.

Um novo projeto pode ajudar a aumentar a sua rende. Lembre-se de que está na hora de progredir e fazer as alterações necessárias para melhorar de vida. Você terá sorte em 5 de novembro com os números 01, 23 e 78.

Capricórnio

Dias de pressão no trabalho, revisões e probabilidades de algumas dificuldades com os seus chefes. Tente não ficar com raiva sem motivo e dê o melhor de si para que seus colegas não tenham pretexto de fazer fofoca contra você.

Tente se proteger de energias negativas. Um amor do passado pode querer voltar e o sentimento será recíproco. Cuidado com objetos perdidos ou roubos.

Você precisa controlar seu lado difícil que afasta aqueles que mais o amam; tente fazer terapia e cuidar da sua saúde mental. Você terá sorte em 7 de novembro com os números 07, 21 e 33. Tenha maior cuidado com seus hábitos para evitar problemas nos rins ou intestinos. Não adie ir ao médico.

Aquário

Mantenha-se positivo para sair dos problemas ainda mais rápido e arquitetar uma solução prudente. Coloque seu trabalho em ordem, pois momentos turbulentos podem chegar no trabalho.

Um amor do passado de Áries ou Libra pode voltar. Tenha cautela ao ser negativo e acabar se enchendo de pensamentos destrutivos sobre seu relacionamento; aposte no diálogo com o parceiro, conte como se sente e tenha disposição para resolver as situações e não apenas sair ganhando.

Tenha cuidado com problemas de estomago e intestino, tentando cuidar melhor da sua alimentação. Cuide também da saúde da sua boca. Alguém da família precisará de ajuda com um assunto legal.

Seu dia de sorte é 5 de novembro com os números 04, 37 e 81.

Peixes

Você terá muitas tarefas pendentes em seu trabalho. O ano quase acabou e isso faz com que você se esforce mais para obter os melhores resultados. Você saberá de uma gravidez que lhe dará muita alegria.

No amor, você pode voltar com alguém do passado que o fará muito feliz. Lembre-se de que seu signo sempre busca estabilidade, mas é preciso evitar cometer os mesmos erros.

Um novo projeto pode fazer sua renda aumentar. Não seja infiel para não arruinar um relacionamento amoroso. Uma viagem pode ser planejada. Você terá sorte em 6 de novembro com os números 09, 25 e 43.