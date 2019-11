DJ Alok é o mais novo personagem do game Free Fire

A Garena e o DJ Alok anunciam nesta segunda-feira uma parceria global que une o game battle royale Free Fire e o artista brasileiro. A colaboração também cria oportunidades educacionais para jovens menos favorecidos no Brasil e no resto do mundo, com parte do dinheiro arrecadado com a venda de produtos Alok dentro do jogo, de acordo com informações da empresa.

"Como um grande fã do Free Fire, estou verdadeiramente honrado em fazer parte do universo do game", diz Alok. "Não poderia estar mais animado em levar minha música para milhões de jogadores e engajar ainda mais nossos fãs".

"Como a música, os games hoje fazem parte da nossa cultura social", diz Harold Teo, produtor global da Garena. "Nossa parceria com o Alok permite unir nossos fãs e seus interesses, criando novas maneiras de aproveitar o Free Fire".

Um espetáculo está prestes a começar. Confira a música oficial do #MundialFF com DJ Alok! https://t.co/Sw3wC1iwgz pic.twitter.com/2tFu8v0Cny — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) November 4, 2019

Como parte da parceria, os fãs de jogos e música poderão desfrutar:

Jogue como o próprio Alok: o personagem, a roupa e os acessórios icônicos do DJ estarão disponíveis para compra. Alok terá uma habilidade que cura os companheiros de equipe e permite que eles corram mais rápido quando estão próximos.

Apreciando a música do Alok no jogo: antes do início de cada partida, Alok tocará a música Vale Vale, um de seus maiores sucessos, na tela de espera.

Emote com a coreografia de assinatura de Alok: o movimento de dança icônico de Alok em Vale Vale estará disponível como um emote no jogo.

O conteúdo Alok estará disponível na manhã do dia 5 de novembro.

Free Fire World Series 2019

A parceria antecede a final do Free Fire World Series 2019, que é o maior torneio oficial de Free Fire do mundo, que será realizado pela primeira vez no Brasil. Serão 12 das melhores equipes de Free Fire disputando o título do torneio, que acontecerá no Rio de Janeiro.

Como parte da parceria, Alok também apresentará ao vivo uma performance exclusiva no Free Fire World Series 2019, além de lançar um novo videoclipe para sua música Vale Vale, que incluirá o melhor de Free Fire.

Empoderando Jovens no Brasil

"À medida que construímos uma comunidade, também buscamos formas de retribuição – para garantir que nossa próxima geração de jogadores receba as oportunidades educacionais corretas", diz Teo.

Como parte da parceria, a Garena e Alok apoiarão a educação de jovens carentes no Brasil utilizando parte dos recursos provenientes da venda do conteúdo do Alok.

No Brasil, os recursos serão destinados a uma entidade que será escolhida por Alok posteriormente. Em nível global, a entidade parceira será a YCAB Foundation, uma empresa social com a qual a Garena trabalhará lado a lado para preparar jovens do sudeste da Ásia com as habilidades e conhecimentos necessários para aproveitar oportunidades na economia digital.

A parceria da Garena vai de encontro com a iniciativa "10 em 10" da Sea – o compromisso da empresa de equipar pelo menos 10 milhões de pessoas no sudeste da Ásia e Taiwan nos próximos 10 anos com habilidades e treinamento para ter sucesso na economia digital.

Com informações da Garena

