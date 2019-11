Dell lança o notebook Inspiron 13 7000 com processadores Intel Core de 10ª geração

A Dell revelou na semana passada os novos notebooks Inspiron 13 7000. A família reúne alta performance e recursos avançados, com um design ultrafino, com peso de menos de menos 1 kg. O modelo é um dos primeiros computadores no país com os mais recentes processadores Intel Core de 10ª geração.

Os novos Inspiron 13 7000 foram totalmente reformulados. Os modelos se destacam por um design diferenciado, graças ao uso de liga de magnésio – que garante mais leveza e beleza –, tela Full HD de 13,3 polegadas com borda estreita e recursos avançados para entretenimento e produtividade. Além disso, contam com armazenamento em SSD de até 512GB, 8 GB de memória LPDDR3 e opções com placas de vídeo NVIDIA modelo MX250.

Entre os principais recursos, o Inspiron 13 7000 traz leitor de impressão digital no botão liga/desliga, teclado retroiluminado, sensor de tela para ligamento rápido e câmera de 2,7mm com lente de quatro elementos para melhorar a qualidade de imagem em ambientes com pouca luminosidade. O modelo traz ainda porta USB 3.1 Gen1 Tipo C, leitor de cartão Micro SD e porta HDMI 1.4b.

Divulgação

Outro destaque do modelo é a exclusiva tecnologia Dell Cinema, que combina recursos de imagem, som e streaming para entregar a melhor e mais imersiva experiência para assistir vídeos, séries. Além disso, já vem pré-configurado com o Dell Mobile Connect, que permite uma completa integração entre o computador e o smartphone, possibilitando, por exemplo, receber ligações, mensagens de texto e instantâneas e notificações dos aplicativos móveis diretamente na tela do notebook.

Preço e disponibiliade

O novo Dell Inspiron 13 7000 estará disponível para venda a partir de 06 de novembro no site oficial e, em breve, nas principais redes de varejo.

O modelo de entrada conta com processadores de 10ª geração Intel Core i5-10210U, memória de 8GB (LPDDR3 2133MHz) e 256 GB M.2 PCle NVMe SSD, com preço a partir de R$ 5.199,00.

Com informações da Dell

