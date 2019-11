Astronauta da NASA registra impressionante sequência de imagens desde o espaço

Um astronauta da Agência Espacial (NASA) registrou recentemente uma impressionante sequência de imagens desde o espaço.

Os registros foram divulgados pelo americano Luca Parmitano no Twitter. Ele atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

Nos registros, é possível ver o planeta Terra em todo o seu esplendor natural. Confira os arquivos:

Cue a jaw-drop! 😮 Behold, our beautiful planet Earth in all its natural splendor, captured from 250 miles above by @ESA astronaut @Astro_Luca who is currently living & working on the @Space_Station. View more photos taken from the vantage point of space: https://t.co/BIJQ06Vlar pic.twitter.com/L3Rp7kCkPh

— NASA (@NASA) November 3, 2019