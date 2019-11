NASA divulga impressionante registro do amanhecer lunar

A Agência Especial Americana (NASA) divulgou nesta semana um impressionante registro do amanhecer lunar. Na imagem, é possível ver que a luz do sol ainda não atingiu o chão da cratera Bhabha após uma escuridão de duas semanas.

A cratera de Bhabha está localizada nas profundezas da bacia do polo sul Aitken (SPA). Com 80 km de diâmetro, o local é aproximadamente do mesmo tamanho da cratera Tycho.

De acordo com a NASA, sua localização no SPA significa que o evento de impacto expôs o material que originalmente residia nas profundezas da Lua, mas foi escavado e derretido.

Um local como a cratera de Bhabha seria um excelente espaço para explorar a história geológica incomum da bacia e como a superfície e o subsolo evoluíram após a formação.

As amostras obtidas nesta área permitiriam testar teorias sobre o momento da formação da bacia, descobrir se houve um grande aumento nos eventos de impacto e entender melhor a composição do interior da Lua. Confira:

Sunrise at Bhabha crater. Sunlight hasn't yet reached the crater floor after the two-week-long night.🌄

Bhabha crater lies in the Moon's South Pole Aitken basin, the largest and oldest impact feature on the Moon. #MoonCrushMonday #MCM https://t.co/ZzwnBCWVdK pic.twitter.com/a6ltxfXme9

— NASA Moon (@NASAMoon) October 28, 2019