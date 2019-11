Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em novembro

Estamos prestes a entrar em novembro com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

A oportunidade de um novo emprego virá este mês, você só precisa ser discreto com seus comentários e não falar sobre seus sucessos. Você pode ficar indeciso entre dois amores ou pode se deixar levar pelos sentimentos.

Você faz compras, mas deve se organizar mais com o seu dinheiro e tentar gastar apenas no que for necessário. Você viaja com seu parceiro e serão dias muito românticos.

Uma oportunidade de emprego antiga pode bater na porta novamente. Você receberá dinheiro extra com os números 00, 18 e 32, combine-os com a sua data de nascimento. Sorte com créditos e assuntos financeiros.

Touro

Você passa pelo momento ideal para mudar seus pensamentos e seu modo de ser; deve ser mais controlado com seus impulsos, a fim de alcançar mais objetivos na vida e prosperar.

As energias positivas estarão do seu lado e você poderá fazer qualquer movimento de fechamento de contratos ou novos empregos.

Você já prepara o necessário para o final do ano e se concentra em deixar todos os seus assuntos em ordem para não parecer muito apressado mais tarde.

No amor, você continuará duvidando da pessoa que está com você e não saberá se deve deixá-la ou continuar com ela, mas lembre-se de que seu signo sempre precisa ter certeza para agir.

Os signos mais compatíveis com você são Escorpião e Capricórnio. Seus números da sorte para o mês inteiro serão 03 e 21.

Gêmeos

Ao longo de novembro, você estará cheio de boas oportunidades de crescimento em tudo relacionado à sua profissão ou novos negócios. Irá demorar um mês para tomar decisões drásticas necessárias para que seu destino mude para melhor e, assim, alcance o sucesso.

Você terá sorte com os números 29, 31 e 76. Um amor muito apaixonado e duradouro do signo de Áries, Libra ou Peixes chegará. Não é tarde demais para começar a cuidar da sua saúde com mais responsabilidade.

Você decide estudar novamente ou fazer cursos. Não faça coisas ruins disfarçadas de boas, especialmente no seu relacionamento. Lembre-se de ser honesto sempre.

Câncer

Neste mês, você terá a oportunidade que deseja para iniciar seu próprio negócio. Lembre-se de que para ter sucesso, você deve ser muito perseverante e evitar falar muito sobre isso, para não atrair a inveja.

Não procure aquele amor que se foi do seu lado. Lembre-se de que o que não é para você pode ir embora de uma hora para a outra. Encontre pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Virgem, Capricórnio ou Peixes.

Tente se vestir com cores claras para atrair energia positiva. Às vezes, seu signo é muito dramático e leva os problemas de uma maneira muito pessoal, apenas tente relaxar e deixar tudo fluir. É o momento ideal para cuidar melhor da alimentação. Você começa a comprar e deve ter cuidado com gastos irresponsáveis.

Leão

Você pode se sentir um pouco desgastado com problemas que não pode resolver, especialmente relacionado a questões de trabalho ou de negócios. Pense positivo e se proteja das energias negativas.

Você recebe dinheiro extra e deve ter cuidado com gastos por impulso. Não vá atrás daquele amor que não é para você. Lembre-se de que às vezes as pessoas colocam obstáculos que não o deixam ser feliz e é preciso deixar de se machucar com elas. Você terá sorte com os números 09, 11 e 33.

Virgem

Mês de mudanças muito radicais na sua maneira de pensar. Você sentirá que é hora de satisfazer seus desejos e pensar mais em si mesmo. Lembre-se de que é bom dar aos outros, mas não quando essas pessoas abusam de você.

Tente rever suas amizades e permanecer apenas com aqueles que realmente trazem energias positivas para sua vida. Cuide mais da sua saúde, especialmente de problemas de nervosos ou enxaquecas.

Está na hora de perdoar alguém e deixar para trás os rancores que o machucam. Seus números da sorte são 04, 05 e 12.

Libra

No mês de novembro tente não afastar pessoas queridas; é hora de deixar de lado os rancores e se lembrar de que você sempre precisará de aliados para avançar.

Em seu trabalho, você enfrentará muitas pressões e participará de reuniões para mudanças; portanto, demonstre todo o seu potencial para ser levado em consideração em alterações positivas.

Alguém no trabalho o convidará para um encontro romântico; recomendo que você se divirta muito bem com a vida profissional e profissional, para que você não tenha problemas. Você receberá dinheiro na loteria com os números 00, 17 e 21. Não seja tão duro consigo mesmo quando estiver errado, afinal, o importante é aprender. Você começa a organizar uma viagem em família.

Escorpião

Sua energia se multiplicará este mês! Aproveite a oportunidade para realizar todos os projetos profissionais e pessoais que você tem em mente. Tenha muita discrição com seu dinheiro para não gerar inveja. V

Você terá alguns problemas relacionados ao estresse que causarão dores de cabeça, por isso faça uma viagem para relaxar ou entre em contato com a natureza.

Os solteiros conhecerão novos amores de Capricórnio, Touro ou Virgem que serão muito compatíveis. Lembre-se de que seu signo é um dos mais conquistadores e evite machucar outras pessoas.

Seus números da sorte são 00, 03 e 07. Tente fazer a paz e tranquilidade reinar ao seu redor para se sentir mais feliz.

Sagitário

Novembro será de grande força interior para resolver todos os problemas que você enfrenta no seu ambiente de trabalho. Também será um mês fundamental no seu relacionamento amoroso para saber se você permanecerá ou se irá embora.

Novembro de festas com seus amigos, apenas tente não negligenciar suas obrigações. Você terá sorte com os números 01, 03 e 77. Não entre nos problemas de outras pessoas, lembre-se de que todos devem se encarregar da própria vida.

Você faz planos para aproveitar melhor os finais de semana, podendo voltar a estudar e isso será muito positivo. Você terá a oportunidade de avançar em novas questões de trabalho.

Um amor do passado o procura e você deve fechar esse ciclo e procurar novas oportunidades. O laranja e vermelho atrairão sorte.

Capricórnio

Mês para liquidar todas as suas dívidas e começar a economizar para o seu futuro. No trabalho, você recebe reconhecimento e pode ser beneficiado.

Pense positivo e se proteja das energias negativas para que nestes 30 dias reine a prosperidade e abundância em sua vida.

Tente cuidar mais de si mesmo, evitando problemas de excessos e tendo hábitos mais saudáveis. Você vai se encontrar com pessoas do passado e é hora de deixar de lado velhos rancores. Você está pronto para mudar a aparência.

Tenha cautela com seu dinheiro. Seus números da sorte 04, 21 e 33.

Aquário

Você terá muito trabalho e estresse neste mês; portanto, tente relaxar para encontrar a solução ideal aos problemas que surgirem. Tome cuidado para não exagerar nas despesas.

Mudar móveis da casa de lugar ajudam para que a energia flua mais facilmente. Cuide de problemas nas costas ou nos rins, lembre-se de beber mais água e diminuir a ingestão de álcool e sal.

Uma viagem pode ser planejada. Você recebe uma surpresa muito agradável de um novo amor. Tenha cuidado nas ruas, principalmente com roubo ou perda. Seus números serão 03, 14 e 77, e seus melhores dias são as terças-feiras.

Peixes

Neste mês, você terá uma revelação sobre a direção que sua vida está tomando; portanto, coloque seus pensamentos em ordem e faça todo o necessário para alcançar os projetos que tem em mente.

Os amores do passado voltarão para complicar sua vida. Evite se envolver em rancores e conflitos desnecessários. Vista-se com cores fortes para que a abundância reine em sua vida.

Tente não brigar e deixar o ciúme de lado para ser feliz com seu parceiro. Lembre-se de que seu signo precisa deixar alguns traumas para trás para ser completamente feliz ao lado de alguém.

Seus números da sorte serão 08, 20 e 27, tente combiná-los com a sua data de nascimento.