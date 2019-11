Jogos gratuitos da PlayStation Plus de outubro estão disponíveis até o dia 4 de novembro

Os jogos gratuitos da PlayStation Plus de outubro estão disponíveis para os jogadores até o dia 4 de novembro (segunda-feira). Confira todos detalhes:

MLB The Show 19

“Reviva os momentos mais importantes da MLB em Moments, no qual você poderá recriar as jogadas mais famosas (lembra da jogada cantada do Babe Ruth?) e confrontos mais famosos da história do beisebol. Ou acelere por temporadas inteiras em March to October, que lhe permite participar apenas dos jogos mais importantes e emocionantes para que você se concentre em levar seu time para a pós-temporada e além, em menos tempo”.

“Você também poderá criar seu próprio jogador e subir nos rankings da MLB em Road to the Show ou jogar contra adversários como as maiores estrelas e lendas do beisebol, em Diamond Dinasty”.

The Last of Us Remastered

“Joel, um sobrevivente violento, é contratado para tirar às escondidas uma menina de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar opressora, mas o que começa como um trabalho simples se transforma em uma jornada brutal pelos EUA”. Confira trailer:

PlayStation Plus de novembro

Também já foram divulgados os títulos para o mês de novembro. Os nomes foram revelados nesta semana pela Sony.

Tanto Nioh quanto Outlast 2 estarão disponíveis para baixar gratuitamente na PlayStation Store entre os dias 5 de novembro e 3 de dezembro.

