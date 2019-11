WhatsApp deixa de exibir notificações de conversas e grupos silenciados

O aplicativo de menagens WhatsApp deixou de exibir notificações de conversas e grupos silenciados. O novo recurso já foi liberado para os usuários.

No entanto, a novidade está disponível apenas para smartphones com o sistema iOS. Para aproveitar o recurso, basta atualizar o app para a versão 2.19.110.

Como revelado, por mais que os usuários não recebessem avisos na tela bloqueada, ainda assim o aplicativo mostrava o número de mensagens. Essa sinalização não está mais presente.

De acordo com informações do portal WABetaInfo, ainda não há informações de quando o recurso chegará para o sistema operacional Android.

Novo beta

Ainda de acordo com WABetaInfo, também foi liberada uma nova versão beta do app para o iOS. Com o update, ela foi elevada para 2.19.112.1 .

WhatsApp Messenger beta 2.19.112.1 for iOS is now available for testing.

Is the beta program open? NO, wait an announcement!https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 30, 2019