Os signos que formam os casais mais felizes do zodíaco

Felicidade é tudo em um relacionamento. Um casal que consegue se divertir e dar boas risadas juntos, certamente enfrentam as adversidades com muito mais facilidade e otimismo.

Confira os cinco casais mais felizes do zodíaco:

Áries e Capricórnio

Esse casal consegue construir uma forte conexão e trabalham muito bem juntos, pois ambos são esforçados e quando amam lutam para que as coisas tomem o melhor rumo. O humor mais leve do ariano se completa com o lado sério do capricorniano e eles atingem o equilíbrio.

Touro e Virgem

Eles entendem um ao outro perfeitamente e é quase impossível separá-los. Essa combinação consegue ter uma relação cheia de amizade e, apesar de que ambos são conflitivos, eles conseguem levar uma vida juntos sem atribulações.

Gêmeos e Leão

A atração do geminiano e do leonino é mutua. Ambos impressionam, um pela sua intelectualidade e o outro pela sua personalidade. Este é um dos casais mais divertidos e animados do zodíaco. Ambos são brincalhões, mas sabem agir com seriedade quando é preciso.

Câncer e Peixes

Câncer e Peixes são dois signos muito intuitivos e emocionais. Sua energia se parece bastante e eles conseguem conhecer um ao outro como ninguém. São casais que possuem uma relação de muita parceria, sinceridade e felicidade.

Libra e Sagitário

Ambos se conquistam com bom humor e flerte todos os dias. Não gostam de experimentar tensão nos seus relacionamentos e fazem o possível para manter as coisas claras. O mais bonito dessa relação é que os dois se sentem livres para mostrar sua personalidade.