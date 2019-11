Astronauta da NASA registra impressionante imagem desde o espaço

Um astronauta da Agência Especial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante imagem desde o espaço.

O registro foi divulgado pela americana Christina H. Koch no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

No registro, é possível ver o nascer da lua, no mesmo momento que ocorre o nascer do sol. Confira o arquivo espetacular:

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

