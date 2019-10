WhatsApp prepara novidade que deve ser liberada muito breve para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp prepara uma super novidade para os usuários, que deve ser liberada muito breve na popular plataforma.

De acordo com site especializado WABetaInfo, o app para iPad, atualmente sem suporte, já foi finalizado. No entanto, isso deve ocorrer quando o recurso que permite usar o aplicativo em vários dispositivos também seja concluído.

Como revelado, o WhatsApp para iPad ainda não está disponível e o suporte será ativado para todos em uma nova atualização.

And this is the iPad app that I talked about 🙂

I can tell that the iPad app is READY but WhatsApp will release it when the feature to use the app from more phones (at the same time) is ready.

NO ETA! https://t.co/OhH73R7cKb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 29, 2019