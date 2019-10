ReadySet Heroes recebe novas atualizações e cross-play com PC na próxima semana

O game ReadySet Heroes recebe novas atualizações e já conta cross-play para PC. As informações foram revelas pela Sony em comunicado.

Como revelado, o título recebeu cross-play, para você poder jogar com seus amigos (ou conhecer novos) entre os jogadores de PS4 e PC.

Para ativar, certifique-se que possui a atualização mais recente (V1.08), escolha a opção de Configuração quando se juntar a uma partida e tenha certeza que a opção ‘Conectar apenas a um PS4’ esteja desligada.

Isso garante que quando você estiver criando partidas, o jogo escolherá jogadores tanto de PS4 quanto de PC. É possível ver quem está jogando no PS4 pelo ícone do lado do nome de usuário.

A atualização V1.08 também recebeu outras novidades. Nas fases Woodlands, Castle, Graveyard e Cave foram liberadas novas salas com monstros, armadilhas, puzzles e muito mais. Novas informações também serão divulgadas em breve.

