Os signos do zodíaco que podem ver o ex voltar em novembro

Alguns signos do zodíaco podem ver um ex voltar para as suas vidas em novembro de 2019. Confira quais são:

Escorpião

Este mês sua vida amorosa entre em foco e alguns assuntos serão resolvidos podendo trazer clareza mental. No entanto, pensamentos e intuição sobre alguém do passado se farão presentes, podendo inclusive atrair a volta desta pessoa para sua vida. Isso pode fazê-la ou não uma opção de romance novamente. Os solteiros também podem atrair um pretendente totalmente novo.

Sagitário

O pode de atração do sagitariano cresce consideravelmente em novembro e pode não só atrair alguém novo, como ver um ex surgir novamente em sua vida. Será preciso ter muito cuidado com triângulos amorosos e relacionamentos em que sua felicidade depende da decisão da outra pessoa. É preciso limpar seu coração para abrir espaço para novas coisas importantes e brilhantes.

Capricórnio

Indecisões, conflitos e nostalgia na vida amorosa podem acabar atraindo pessoas do passado que foram muito importantes em sua vida. Será importante curar feridas do passado e entender os conflitos internos para poder chegar à raiz de alguns problemas antes de tomar decisões. Tanto reconciliações quanto rupturas podem acontecer na vida dos capricornianos, pois o momento será de finalizações de ciclos e novos inícios; nada mais será como antes.