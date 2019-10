O que cada signo do zodíaco faria em um filme de terror

Certamente você já imaginou qual seria seu personagem ou aquilo que faria se estivesse vivendo em um filme de terror.

Descubra como cada signo do zodíaco reagiria nesta situação:

Áries

Dificilmente um ariano respeitaria a regra de "nunca explorar ruídos estranhos no porão, floresta ou sótão". Corajoso, aventureiro e pronto para a briga, este signo pode enfrentar seu medo e acaba salvando todo mundo ou não chega ao final vivo.

Touro

O taurino pode ser aquela pessoa que sempre acaba ficando afastada do grupo e decide ir por um caminho diferente. Teimoso, ele fará de forma independente o que acha certo, podendo ser aquele que desaparece e é procurado por todos.

Gêmeos

O geminiano é do tipo não levará as coisas tão a sério ou acabar vendo aquilo que o assombra com certa empatia, o que poderá ajudar a salvar sua vida ou simplesmente adiantar sua morte.

Câncer

O canceriano é o companheiro inseparável que trabalhará em dupla para sair da situação ou se distrairá com algum romance no meio do caminho – o que pode ser fatal. Ele pode até parecer frágil, mas acaba mostrando sua força no decorrer dos acontecimentos e tem muita chance de chegar vivo até o final.

Leão

O leonino é o mais radical quando o assunto é salvar a própria vida e a vida dos outros. Eles são inteligentes, lutadores e farão de tudo para exterminar aquilo que os assombra.

Virgem

O virginiano pode não se arriscar o suficiente para entrar em uma história de terror, mas se ela bater em sua porta, ele será a pessoa mais confiável para montar um plano de fuga. Este signo é um grande estrategista e sua atenção aos detalhes pode enxergar aquilo que passaria despercebido aos outros.

Libra

O libriano é o tipo de pessoa que tentaria sair das piores situações sem deixar de ser otimista, o que pode ajudá-lo a ficar vivo até o final ou fazer os outros perderem a paciência.

Escorpião

O escorpiano certamente será aquele que está disposto a lutar com unhas e dentes para sobreviver, sendo um dos mais corajosos. Ele também pode ser aquele inicia todos os problemas devido ao seu interesse pelo oculto.

Sagitário

O sagitariano certamente é o que faz um convite arriscado que acaba colocando todo mundo em perigo, afinal, este signo sempre reúne pessoas ao seu redor e tem bastante poder de convencimento. Ele também tem muita chance de se meter em situações cômicas no meio de algo assustador ou tomar más decisões, como uma carona perigosa.

Capricórnio

O capricorniano é a pessoa que pode se meter em maus bocados tentando lucrar, mas também toma as decisões friamente calculadas que o ajudam a sobreviver em um filme de terror. Além disso, este signo é um dos mais trabalhadores do zodíaco, o que o faz ser não se cansar de lutar facilmente.

Aquário

O aquariano é o personagem do contra, mas que também pensa no coletivo. Por isso, ele pode ser o líder que toma as decisões mais arriscadas, podendo ser a salvação de todos ou complicar as coisas ainda mais.

Peixes

O pisciano é o personagem misterioso, que por trás da fragilidade esconde atitudes fortes. Ele é aquele surpreende a todos de alguma forma e pode usar sua criatividade para sair de situações assustadoras.