Nioh 2 chega ao PS4 em março de 2020, beta aberto começa em 1 de novembro

O game Nioh 2, desenvolvido pela Team Ninja, chega ao PlayStation 4 (PS4) em 13 de março de 2020. As informações foram compartilhadas pela Sony nesta quarta-feira (30).

Detalhes do Beta Aberto

Ainda de acordo com o comunicado, um beta aberto será liberado para os jogadores. Este beta estará disponível de 1 a 10 de novembro, e será baixável pela PlayStation Store.

“Todos os jogadores poderão vivenciar os novos elementos, como nossa extensa personalização de personagens, nossa mais nova arma, — a Switchglaive, e muito mais”.

“Conforme sua jornada se iniciar no beta, você entrará em um lugar chamado o Interim. Ao contrário do tutorial tradicional em um dojo dos jogos anteriores, o Interim é uma área segura onde você poderá testar golpes básicos e transicionar para as fases reais quando estiver pronto”.

“Este lugar foi criado com base no conceito dos Budistas Tibetanos de um estado intermediário transitório entre a vida e a morte”.

“Após passar pelo Interim, você começará sua jornada em uma fase chamada Sunomata. Ela é baseada no castelo de Sunomata, que dizem ter sido construído em apenas uma noite por Hideyoshi. A experiência será uma interpretação de atualidades históricas, combinada com uma saudável injeção de aventura Yokai”.

“Além disso, esta nova fase contará com um ambiente impressionante, coberto em folhas de outono. Assim como na fase das cerejeiras (The Village of Cursed Blossoms), tivemos a grande sorte de poder salientar mais um momento magnífico do ano dentre as quatro estações bem definidas do Japão”.

Se você for talentoso e sortudo o suficiente para conquistar o Beta, você receberá a Mark of the Demon Slayer — uma recompensa que permitirá que você destrave o Kamaitachi Helmet de um altar dentro do jogo para usá-lo quando o jogo completo for lançado no ano que vem.

Pré-Venda

Além disso, você também poderá reservar Nioh 2 na pré-venda pela PlayStation Store, o que também o recompensará com valiosos itens bônus para usar no jogo final.

Para aqueles que são novos em Nioh e querem descobrir o mundo a sua volta, o game original estará disponível gratuitamente para membros PlayStation Plus a partir de 5 de novembro.

Com informações da Sony

