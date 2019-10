Os signos que sobreviveriam a um apocalipse zumbi

A gente já aprendeu nos filmes e séries que sobreviver a um apocalipse zumbi não é para muitos. Contudo, se você tem algumas qualidades, a possibilidade de conseguir contornar o desastre é um pouco maior.

Confira alguns signos que tem características indispensáveis para sobreviver a um apocalipse zumbi:

Áries

O ariano é uma pessoa que todo mundo procura quando precisa de proteção e orientação. Eles são naturalmente aventureiros e não deixam o medo tirar o melhor deles, usam seus instintos e encontram um lugar seguro para aqueles que amam.

Touro

Um taurino sobreviveria ao apocalipse zumbi porque é inteligente e persistente. Eles são bons em fazer sacrifícios necessários para o bem maior, então serão membros valiosos de qualquer grupo.

Escorpião

Os escorpianos vão lutar até o fim se isso significa sobreviver. Basicamente, qualquer coisa que eles tenham em suas mãos pode se tornar uma arma instantânea. Eles lideram, lutam e não têm medo: tomam logo a linha de frente.

Capricórnio

Eles são um dos signos mais práticos do planeta. Eles preferem trabalhar com máquinas e construir a interagir com os outros, pois são muito tímidos. Durante o apocalipse, se o grupo decidir se estabelecer em algum lugar, pode esperar que o capricorniano irá construir uma aldeia inteira em pouco tempo. Todos se sentirão seguros atrás da sua trincheira.