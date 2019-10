O próximo grande recurso desenvolvido pelo aplicativo WhatsApp

O WhatsApp está desenvolvendo um recurso que permitirá usar uma mesma conta do app em vários dispositivos ao mesmo tempo.

Uma grande novidade esperada pelos usuários, o WhatsApp agora desenvolve um novo método para atribuir chaves a dispositivos específicos, voltado para a segurança.

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, as conversas do app ainda serão criptografadas de ponta a ponta.

O recurso permitirá que você use o aplicativo de mensagens do iPhone e iPad (que também será lançado em breve) ao mesmo tempo.

No entanto, ainda não está totalmente claro como a novidade deve funcionar. Também não sabemos quando será ativada para os usuários. Confira:

When you connect a new phone, do you think it's important to sync OLD chats from the other phone? So the second phone receives all chats from the first one.

I don't know yet if WhatsApp will allow something similar, but what's your opinion about? https://t.co/ofmXpFzlR1

