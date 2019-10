PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de novembro

Foram divulgados nesta quarta-feira (30) os jogos gratuitos da PlayStation Plus (PS Plus) do mês de novembro. Confira a lista:

Nioh

“Nioh é uma aventura cheia de ação visceral onde você deve aprimorar suas habilidades, melhorar suas armas e demonstrar perseverança e domínio para vencer alguns dos mais poderosos demônios do Japão feudal. Viaje até o sangrento período Sengoku como um forasteiro veterano de guerras e lute para libertar seu espírito guardião das garras de um feiticeiro maligno”.

“Use espadas, lanças, shuriken, arcos, rifles, magia elemental poderosa e mais para se tornar um guerreiro samurai imbatível. Aprenda novas habilidades, encontre itens melhores e escolha seu estilo de luta enquanto explora cavernas escuras, cidades dizimadas e portos abandonados”.

Outlast 2

“Mergulhe em uma luta pela sobrevivência em uma comunidade rural isolada enquanto tenta resgatar sua esposa raptada das garras de um culto insano. Tendo escapado com vida por pouco de um acidente de helicóptero, entre na vila de Temple Gate e tente ao máximo evitar seus habitantes loucos enquanto tenta encontrar sua esposa”.

“Assombrado por seu passado, procure respostas e tente descobrir os segredos cada vez mais podres por baixo da cidade e seu líder ambicioso”.

Tanto Nioh quanto Outlast 2 estarão disponíveis para baixar gratuitamente na PlayStation Store entre os dias 5 de novembro e 3 de dezembro.

Enquanto isso, ainda há alguns dias para aproveitar os títulos PlayStation Plus de outubro, que incluem The Last of Us Remastered e MLB: The Show 19. Ambos disponíveis até o dia 4 de novembro.

Com informações da Sony

