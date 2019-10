Os signos que serão mais afetados pelo Mercúrio Retrógrado que está chegando

De 31 de outubro a 20 de novembro passaremos pelos efeitos de Mercúrio Retrógrado, uma fase em que comunicação e negócios podem não funcionar muito bem, mas por outro lado pode trazer revisões, reflexões e revelações importantes para cada signo.

Confira aqueles que sentirão os efeitos deste transito de forma ainda mais intensa:

Touro

A intensidade deste trânsito pode atingir especialmente a comunicação e confiança em seus relacionamentos. Confusões e erros dos outros podem acabar sobrando para você, que precisará provar que a culpa nem sempre é sua. Aproveite este momento para estruturar sua vida com base na independência; tratando o lado financeiro, mas também as questões e traumas do passado que podem estar o atrapalhando de seguir em frente de maneira realizada. Tenha cuidado ao assinar documentos e tomar decisões definitivas.

Escorpião

Este será um período de conversas importantes e renovação pessoal, que geram transformações inevitáveis. Novas perspectivas sobre si mesmo começam a nascer na marra, já que esta fase promoverá uma profunda análise da sua identidade e verdades. Seus sentidos se intensificam e o contato com o mundo espiritual também. Tenha cuidado com hábitos destrutivos, excessos e compras por impulso – este é momento de cuidar da vida financeira com mais responsabilidade.

Leão

Tensões, revelações ou apenas mudanças podem abalar seu lar durante este trânsito. As relações com filhos, família e relacionamentos entram em foco e devem passar por uma revisão delicada, que marcará o início de uma nova fase. É importante ouvir as pessoas e não negligenciar suas dores, já que o distanciamento pode causar problemas neste momento. Negociações devem ser feitas com muita cautela e alguns leoninos podem se surpreender com uma nova conexão romântica.