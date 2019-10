Modo criativo de Fortnite recebe mapa exclusivo da Fanta

A Fanta criou um mapa inédito para Fortnite em ação realizada pela Ogilvy Brasil em parceria com a BBL. A criação no modo criativo é a primeira feita no Brasil e integra a campanha "É Mais Sabor. É Nível Fanta"

Com inspiração no universo gamer, a plataforma terá ainda outras ativações gameficadas em breve, de acordo com informações da empresa.

Tá preparado pro lançamento do ano, @? Então, toma Arena Nível Fanta featuring @Brasil_Fortnite! Forme sua dupla, colete pontos, atrapalhe os adversários e se divirta #NívelFanta. Quer participar dessa tour, bb? Entre no Modo Criativo, use o código 1338-4263-1829 e SE JOGA!! pic.twitter.com/HPMUDlSbXt — Fanta Brasil (@fanta_br) October 28, 2019

A partir dessa semana, um time de influenciadores como Malena, T3ddy, Calango, Diana Zambrozuski, entre outros, convidará o público a conhecer o mapa exclusivo da marca e a ficar de olho nas novidades que serão anunciadas.

O mapa “Arena Fanta” ficará disponível no Fortnite até o dia 28 de novembro. Na data, uma segunda ação da marca para o game será anunciada durante brand experience proprietária de Fanta.

LEIA TAMBÉM: