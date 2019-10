Telescópio Hubble da NASA capta 'imagem macabra' no espaço

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou recentemente a imagem de um 'rosto assustador’ no espaço. O arquivo foi compartilhado pela instituição no Twitter.

Com revelado, um misterioso par de olhos brilha ameaçadoramente em nossa direção. Os penetrantes "olhos" são a característica mais importante do que se assemelha ao rosto de uma criatura de outro mundo.

No entanto, mesmo com a forte semelhança, isso não é uma aparição fantasmagórica. O Hubble está olhando para uma colisão titânica frontal entre duas galáxias.

Cada "olho" é o núcleo brilhante de uma galáxia, uma das quais se chocou contra a outra. O contorno do rosto é um anel de jovens estrelas azuis. Outros aglomerados de novas estrelas formam um nariz e uma boca. Todo o sistema é catalogado como Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424).

Hubble has unveiled a spooky new image staring out from the depths of the cosmos just in time for #Halloween. The new image reveals the twin galaxies AM 2026-424 — a pair of interacting galaxies that may foreshadow our Milky Way’s own frightening fate: https://t.co/pys9nw1VdE pic.twitter.com/NbtR9ZfreY

— Hubble (@NASAHubble) October 28, 2019